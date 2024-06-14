Німеччина – Шотландія: прогноз, хто може перемогти у першому матчі Євро-2024

У п'ятницю, 14 червня, стартує чемпіонат Європи-2024 з футболу. У дебютному матчі турніру зійдеться господарка змагань Німеччина та Шотландія.

Матч-відкриття Німеччина – Шотландія відбудеться на домашньому стадіоні мюнхенської Баварії – "Альянц Арені". Стартовий свисток французького рефері Клемана Тюрпена пролунає о 22:00 (за київським часом), інформує 24 Канал.

До теми Німеччина – Шотландія: де дивитись матч-відкриття Євро-2024 з футболу

Господарка Євро проти міцних шотландців

Обидві збірні потрапили шляхом жеребкування у групу "А", де також зіграють із Угорщиною та Швейцарією.

Це буде 18-та очна зустріч Німеччини та Шотландії. У минулих 8-ми матчах перемогу святкував "бундестім". Натомість шотландці лише 4 рази перемагали цього топового суперника. Ще 5 поєдинків були зведені внічию.

Востаннє ці збірні грали між собою двічі у груповому раунді кваліфікації чемпіонату Європи сезону-2014/2015. Тоді у двох поєдинках перемоги святкували футболісти збірної Німеччини – 2:1 та 2:3.

Шотландія востаннє тріумфувала над Німеччиною ще у далекому сезоні-1998/1999, коли здобула мінімальну перемогу 0:1. Після чого шотландці змогли звести до мирової 1:1 у кваліфікації Євро-2002/2003. Далі 3-х поспіль матчах перемогу здобували німецькі гравці.

Хто більше має шансів на перемогу

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу-відкриття Євро-2024 Німеччина – Шотландія.

Футбольні експерти та букмекери виділяють у цьому протистоянні чіткого фаворита. На їх думку, Німеччина розпочне домашнє Євро-2024 з футболу із впевненої перемоги. У звитягу гостей вірять не охоче. Також не надто вірять у нічию у матчі-відкритті Євро-2024.

Ймовірно, команди заб'ють на обох більше двох голів. Не виключено, що усі м'ячі будуть в активі футболістів "бундестім", а сама Німеччина переграє Шотландію із форою у (-1) або (-2) результативні удари.

Поєдинок не обіцяє бути дуже "грубим", адже прогнозисти не вірять, що у грі буде більш як три жовті картки. Швидше за все, що обидва колективи дограють матч у повних складах.

Найкращі шанси забили мають одразу трійка німецьких футболістів – Ніклас Фюллькруг, Кай Гаверц та Деніз Ундав. Трішки гірші шанси у Томаса Мюллера. А от у складі Шотландії найвищі шанси засмутити голкіпера "бундестім" у нападника англійського Саутгемптона Че Адамса.