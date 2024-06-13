Німеччина – Шотландія: де дивитись матч-відкриття Євро-2024 з футболу

У п'ятницю, 14 червня, розпочнеться чемпіонат Європи-2024 з футболу. Цьогоріч футбольний турнір прийме Німеччина, яка якраз відкриє програму Євро.

14 червня о 22:00 (за київським часом) розпочнеться матч-відкриття Євро-2024 з футболу, у якому Німеччина зіграє проти Шотландії. Це буде єдиний поєдинок першого ігрового дня чемпіонату Європи у Німеччині, повідомляє 24 Канал.

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Хто покаже перший матч Євро-2024

Збірні Німеччини та Шотландії потрапили в одну групу "А" разом із Угорщиною та Швейцарією, які зіграють між собою 15 червня.

Ці національні команди зіграють свій 18-й очний поєдинок в історії протистоянь. До цього "бундестім" 8 разів здобував перемогу. Натомість шотландці тріумфували лише у 4-х зустрічах. Ще 5 ігор закінчувались мировими.

Перед стартовим свистком відбудеться церемонія відкриття 17-го чемпіонату Європи з футболу.

Матч-відкриття Євро-2024 Німеччина – Шотландія відбудеться на стадіоні "Альянц Арена" у Мюнхені. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Українські уболівальники зможуть переглянути дебютний матч Євро-2024 на медіасервісі MEGOGO, який покаже усі поєдинки турніру. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна" та "Спорт".

Зустрічі Німеччина – Шотландія на Євро-2024 покажуть також по місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT).