Німеччина неочікувано програла Північній Македонії у відборі на чемпіонат світу: відео

У матчах відбору на чемпіонат світу 31 березня було зафіксовано декілька неочікуваних результатів. Серед них і поразка збірної Німеччини в домашньому поєдинку проти Північної Македонії.

Німеччина – Північна Македонія 1:2

Голи: Гюндоган, 63 (пен) – Пандєв, 45+2, Ельмас, 85

Обидві команди по різному розпочали виступ у відборі на чемпіонат світу. Німеччина перемогла у двох стартових матчах – Ісландію та Румунію. Збірна Північної Македонії ж перший матч румунам програла, а після цього розгромила Ліхтенштейн. А на цей матч вийшла без одного з лідерів команди – нападника Іллю Несторовскі відсторонили від матчу через нецензурну лайку в прямому ефірі під час святкування голу.

Як це було Форварда збірної Північної Македонії відсторонили від матчів через святкування голу: відео

Німеччина була близька до перемоги і в цьому матчі. На початку зустрічі Горетцка влучив у перекладину. А з ударом Гнабрі впорався голкіпер Дімітрієвскі. Згодом все той же Гнабрі змарнує ще одну нагоду, пробивши вище воріт.

Свої моменти гості створили наприкінці першого тайму. Спочатку Алоїскі навісив зі штрафного. Але м'яч нікого не зачепив і міг залетіти у ворота. Тер Штеген лише в останній момент зреагував, відбивши м'яч.

А згодом і він виявився безсилим, коли після пасу Барді Пандєв відправляв м'яч майже у порожні ворота. Все через помилку гравців збірної Німеччини – Джан не витримав лінію офсайду, тим самим залишивши Пандєва у грі. Сталося це вже у компенсований до першого тайму час.

На другий тайм німецька збірна вийшла з намірами виправити помилки. Тож тиск на ворота збірної Македонії лише посилився. Але забити гол в цьому матчі вдалося лише з пенальті. Сане збили у штрафному майданчику, і арбітр призначив пенальті. Його чітко реалізував Гюндоган.

Могли претендувати на пенальті і гості. Під час подачі з кутового м'яч влучив в руку Джану. Але арбітр проігнорував всі вмовляння зі сторони македонців на це порушення. Окрім того, ще й показав жовту карту Пандєву за розмови. Тож нападник через це буде змушений пропустити наступний матч.

Згодом німці отримали чудову нагоду вийти вперед в цьому матчі. Партнери та суперники зробили все, щоб Вернер відзначився. Але нападник не зумів завдати удару майже по порожніх воротах. Він заледве зачепив м'яч, відправивши його повз рамку воріт.

Розв'язка матчу настала наприкінці гри. Адемі віддав пас на Ельмаса, і півзахисник без проблем з меж штрафного майданчика в дотик відправив м'яч у ворота суперника.

Відеоогляд матчу Німеччина – Північна Македонія

(якщо у вас не відкривається відео, його можна переглянути за посиланням)

Північна Македонія сенсаційно вириває перемогу у Німеччини. Та зрівнюється з "бундестім" за кількістю набраних очок – по шість.

Лідером же групи J після трьох зіграних турів неочікувано стала збірна Вірменії. Вона виграла всі три матчі – проти Ліхтенштейну, Ісландії та Румунії. Північна Македонія друга, а Німеччина – третя.

До теми Відбір на ЧС-2022: результати матчів та відео голів 31 березня

Варто відзначити, що збірна Північної Македонії – суперник України на груповому етапі Євро-2020.