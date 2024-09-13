Все через яловичину: бразильський тенісист знайшов виправдання позитивним допінг-пробам

Ніколас Занеллато впевнений, що допінг в його організм потрапив випадково. Він вважає, що заборонені речовини були у мʼясі, яке він споживав у Колумбії.

12 серпня 2024 року у бразильського тенісиста Ніколаса Занеллато виявили позитивний допінг. Через це він був відсторонений від змагань.

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Виправдання Занеллато

Тенісист повідомив, що в його організмі знайшли болденон. Це стероїд, який зазвичай використовують у ветеринарії. Бразилець зазначив, що цей стероїд широко і легально використовується на тваринницьких фермах у Колумбії. Саме в цій країні він змагався у червні напередодні того, як у нього взяли пробу.

На мій глибокий подив і обурення мені довелося захищатися, і я надав ITIA всі докази, які зміг знайти, щоб підтвердити, що мій позитивний тест був викликаний вживанням забрудненої болденоном яловичини на тижні, коли я змагався в Колумбії. Важливо зазначити, що вже були випадки із забрудненою болденоном яловичиною, аналогічні до мого, в тому числі в Колумбії, наприклад, справи тенісистів Роберта Фара, Тари Мур і Барбари Гатіки, а також кілька інших випадків у країнах Латинської Америки,

– розповів Занеллато.

Бразилець, зокрема впевнений, що справедливість відновиться з часом.

"Я професійний тенісист, я серйозно ставлюся до всіх своїх зобов'язань, особливо дисциплінарних, і неухильно дотримуюся правил. Я за чесну гру і не порушую антикорупційних правил", – додав Ніколас Занеллато.

Відзначимо, що не так давно після позитивного допінгу виправдали і першу ракетку світу Янніка Сіннера. ITIA прийняло версію, що заборонені речовини містилися у спреї, який використовував лікар.