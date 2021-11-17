Нікого не боїмось і хочемо в Катар, – Петраков після Боснії висловився про плей-офф

Збірна України 16 листопада на виїзді обіграла Боснію та Герцеговину й вийшла в раунд плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу-2022. Керманич жовто-блакитних Олександр Петраков поділився очікуваннями від наступного раунду.

Своїми очікуваннями головний тренер поділився на післяматчевій пресконференції. Жеребкування відбудеться вже 26 листопада.

Важливо Україна перемогла Боснію та Герцеговину і вийшла у плей-офф відбору на ЧС-2022: відео голів

Петраков нікого не боїться

Те, що ми не боїмось нікого – це, скажімо так, 100%. Ми будемо грати й хочемо поїхати в Катар,

– запевнив Олександр Петраков.

Він висловив сподівання, що хто б не попався українській збірній у плей-офф, саме наша команда поїде на чемпіонат світу в Катарі.

Петраков підтримав колегу

Крім того, наставник "національної дружини" зауважив, що збірна Боснії та Герцеговини – дуже хороша команда. За його словами, навіть коли команда вже розуміла, що нікуди не проходить, показала яскравий футбол.

"Відверто вам скажу: у них дуже хороший тренер. Я йому щиро побажав успіхів. Він значно молодший за мене, я сказав йому не вішати ніс. Хочу його підтримати – дуже хороша команда, а тут гра була на результат. Скажімо так: нам пощастило сьогодні більше", – резюмував тренер збірної України.

Плей-офф відбору

Жеребкування останнього раунду кваліфікації відбудеться вже 26 листопада. У пів-фіналі збірна України може зустрітися з одним з п'яти суперників:

Португалія,

Шотландія,

Італія,

Швеція,

Уельс.

Доля протистояння визначиться за підсумками одного матчу, а в разі перемоги збірній необхідно буде перемогти ще одного з переможців своєї пари.