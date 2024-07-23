Вкрали форму: Nike скопіював дизайн для Ворскли у європейського клубу

Полтавська Ворскла презентувала нові ігрові комплекти на сезон-2024/2025. Не встигли футболісти приміряти форму, як із нею виник скандал.

Спортивний бренд Nike розробив для полтавського клубу три нові ігрові комплекти у традиційних для команди кольорах. Два із них виконанні в одному кольорі – зеленому та білому.

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Конфуз світового бренду

А от найбільше уваги привертає комплект із горизонтальними смугами чорного, білого та зеленого кольорів. Якраз через нього й виник конфлікт.

Ігрові комплекти Ворскли на новий сезон-2024/2025 / Фото полтавського клубу

У соцмережах Ворскли теж помітили збіг із формою португальського клубу.

Лісабонський Спортінг звернувся до відомого бренду, аби ті пояснили, чому нова форма Ворскли є ідентичною за дизайном із раніше зробленою для португальського клубу.



Форма Спортінга / Фото португальського клубу

Цікаво, що його технічний спонсор ексклюзивно розробляв для Спортінга та присвятив легенді та першому в історії наставнику клуба Франсішку Стромпу.

Переговори щодо форми ведуться ексклюзивно з Nike. Ми вже повідомили про цю проблему, вона вирішується із брендом на найвищому рівні,

– йдеться у повідомлення Спортінга.

Нагадаємо, що влітку 2019-го року Ворскла вперше за 13 років змінила технічного спонсора. Полтавський клуб підписав контракт із Nike. Раніше ворскляни співрацювати із іншим відомим спортивним брендом Adidas.

Наразі Ворскла готується до нового сезону. 25 липня клуб із Полтави проведе свій заключний спаринг проти СК Полтава (старт о 15:00). Матч першого туру УПЛ-2024/2025 Ворскли було перенесено. Гра проти Шахтаря (3 серпня) відбудеться дещо пізніше через виклик футболістів в олімпійську збірну України.

У другому турі першості Ворскла прийматиме Оболонь (17 серпня).