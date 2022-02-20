Ніхто не зможе відібрати у нас медаль, – емоції збірної Фінляндії після перемоги над Росією

На Олімпіаді-2022 визначився чемпіон з хокейного турніру серед чоловіків. Збірна Фінляндії у фінальному поєдинку обіграла команду ОКР.

"Усі виклалися на повну"

Олімпійське "золото" Пекіну є історичним для фінів. До цього вони двічі програвали у фіналах Олімпіади.

До теми Історичне досягнення: Фінляндія перемогла збірну ОКР у золотому фіналі на Олімпіаді

Гравці Фінляндії святкують перемогу на Олімпійських іграх у Пекіні. Захисник фінів Валттері Кеміляйнен поділився емоціями після тріумфу.

"Це був складний матч. Я сидів на лавці та сподівався на краще. Я вірив у наших хлопців, але кінцівка вийшла важка. Перше олімпійське золото? Це неймовірно. Не знаю що сказати. Як святкуватимемо? Не знаю. Можливо, вип'ємо пива.



Команда Фінляндії / Фото з інстаграму збірної

Ялонен – найбільший тренер історії збірної Фінляндії? Це очевидно. Він виграв усе. Ми грали як єдине ціле, довіряли один одному, слідували системі. У цьому весь секрет. Усі виклалися на повну", – сказав Кеміляйнен.

Переможне відео

Захисник Самі Ватанен наголосив на важливості олімпійської медалі.

Перша золота олімпійська медаль в історії фінського хокею – це щось особливе, і ніхто ніколи не зможе відібрати її у нас!

– сказав захисник Самі Ватанен

Майбутня зустріч з президентом

Наставник збірної Фінляндії Юкка Ялонен прокоментував перемогу своїх підопічних у золотому фіналі.



Головний тренер Фінляндії святкує перемогу / Фото з інстаграму збірної Фінляндії

"Честь тренувати збірну та отримати шанс грати за золото на Олімпіаді, тим більше виграти його. Ми створили спортивну історію Фінляндії. Ми щасливі, бо грали сьогодні проти дуже сильної команди. У них було не так багато шансів. Ми заслужили на цю перемогу, і, думаю, що всі фіни раді.

Не почуваюся національним героєм — почуваюся звичайним фіном. У нас усі тренери хороші, і чудово, що мені вдалося сказати своє слово в історії фінського хокею з чудовою командою. Я чув кілька хвилин тому, що наш президент знає, що ми виграли, і, можливо, ми з ним побачимось", – підсумував тренер.