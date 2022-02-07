Нідерландка встановила новий рекорд на Олімпіаді-2022 та вшосте стала чемпіонкою

Нідерландська ковзанярка Ірен Вюст здобула свою шосту золоту медаль на зимовій Олімпіаді. В Пекіні-2022 вона ще й встановила новий рекорд.

Олімпійський рекорд

Ірен Вюст стала найшвидшою на дистанції 1500 метрів, виборовши золото. Вона показала час 1:53,28, встановивши новий олімпійський рекорд.

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В боротьбі за золоту нагороду Вюст випередила японку Такагі Міхо, який і належить світовий рекорд.

Бронзову нагороду здобули співвітчизниця Вюст Антуанетта де Йонг.

Для 35-річної Вюст це була шоста золота медаль на Олімпійських іграх. Вона здобувала перемоги на кожній зимовій Олімпіаді, де виступала. Першу свою нагороду вона виграла в 19 років.

Турин-2006 – золото на дистанції 3000 метрів

Ванкувер-2010 – золото на дистанції 1500 метрів

Сочі-2014 – золото на дистанції 3000 метрів та золото у командній гонці на 3000 метрів

Пхьончхан-2018 – золото на дистанції 1500 метрів

Пекін-2022 – золото на дистанції 1500 метрів

Також в її активі п'ять срібних нагород (Сочі-2014 на дистанціях 1000, 1500 та 5000 метрів та Пхьончхан-2018 на дистанціях 3000 метрів та в командній гонці) та одна бронзова (Турин-2006 на дистанції 1500 метрів).

У Нідерландах Вюст визнавали спортсменкою року у 2006 та 2014 роках