Нідерланди забили два голи у ворота України

Збірна Нідерландів відкрила рахунок у матчі Євро-2020. Після перерви голом у воротах збірної України відзначився півзахисник Джорджіньо Вейналдум та нападник Ваут Вегхорст.

Подвійний удар Нідерландів

Збірна України пропустила гол на 52 хвилині. Українці пропустили неприємну атаку лівим флангом оборони.

До теми Нідерланди – Україна: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Віталій Миколенко не зумів зупинити Мемфіса Депая, який виконав простріл з флангу. Воротар Георгій Бущан перервав передачу, але м'яч опинився у Вейналдума.

Півзахисник збірної Нідерландів поцілив у порожні ворота.

Через 7 хвилин м'яч вдруге побував у воротах України. Дамфріс протиснув Миколенка й арбітр не зафіксував порушення правил. Пісдя цього Ваут Вегхорст відзначився у воротах Бущана.

Арбітри VAR переглядали момент на предмет порушення правил, але нічого "кримінального" у діях Дамфріса не знайшли.