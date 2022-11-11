Нідерланди – Україна: онлайн-трансляція матчі відбору на чемпіонат світу з баскетболу 2023

Збірна України з баскетболу в п'ятницю, 11 листопада, зіграє матч проти Нідерландів у відборі на чемпіонаті світу 2023 року. Гра розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Матч Нідерланди – Україна відбудеться в місті Алміре на арені, яка вміщує 3 тисячі вболівальників. Збірній України в цьому матчі потрібно лише перемагати.

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Це буде перший матч для команди після виступу на Євробаскет-2022. Однак з тих гравців, які виступили на чемпіонаті Європи, зараз у складі перебуває лише п'ятеро баскетболістів. Не вдалося запросити Олексія Леня та Святослава Михайлюка, в яких триває сезон в НБА. Через це поза заявкою опинився і Дмитро Скапінцев, який теж виступає в США.

Через травму матчі в листопаді пропустять Іссуф Санон, Віталій Зотов та Олександр Ковляр. А Богдан Близнюк та Артем Пустовий попросили не викликати їх.

Натомість до команди повернулися В'ячеслав Кравцов та Олександр Липовий.

Заявка збірної України на матч проти Нідерландів

Захисники: Ілля Сидоров, Денис Лукашов (обидва – Прометей), Ілля Тиртишник (Будівельник)

Форварди: В'ячеслав Бобров, Павло Крутоус (обидва – Будівельник), Іван Ткаченко, Олександр Липовий (обидва – Прометей), Андрій Войналович (Тарту, ​​Естонія), Сергій Павлов (Пярну, Естонія), Артем Ковальов (П'єно Жвайгждес, Литва).

Центрові: В'ячеслав Кравцов (Менорка, Іспанія), Володимир Герун (Бетіс, Іспанія)

Україні треба перемагати Нідерланди, щоб зберегти шанс потрапити на чемпіонат світу. На турнір вийдуть три найкращі команди з групи. Україна поки посідає п'яте місце, маючи лише одну перемогу. Тож у чотирьох матчах, що залишилося зіграти, синьо-жовтим" потрібно лише перемагати та сподіватися на те, що їх суперники будуть втрачати очки.

14 листопада збірна України прийматиме Ісландію. Однак цей матч відбудеться в Ризі. Ще два матчі збірна України проведе в лютому 2023 року – проти Італії та Нідерландів.

Онлайн-трансляція матчу Нідерланди – Україна