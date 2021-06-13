Нідерланди – Україна: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Збірна України стартує на Євро-2020 матчем проти Нідерландів в неділю, 13 червня. Гра групи C розпочнеться о 22:00. Онлайн-трансляція доступна на сайті Спорт 24.

Матч між збірними України та Нідерландів відбудеться на стадіоні в Амстердамі. Саме на цьому стадіоні збірна Нідерланди проведе всі три матчі групового етапу. Натомість українці два наступні матчі групового етапу проведуть в Бухаресті.

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Для збірної України це третій поспіль чемпіонат Європи з футболу. Натомість Нідерланди не зуміли пробитися на попередній турнір у 2016 році. Однак "ораньє" – чемпіони Євро-1988.

На сайті Спорт 24 буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу між збірними України та Нідерландів. Також на сайті будуть опубліковані відео голів та огляд матчу.