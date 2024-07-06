Запекла рубка: Нідерланди стали останнім півфіналістом Євро-2024, здолавши сенсаційну Туреччину

Збірні Нідерландів та Туреччини на Олімпійському стадіоні в Берліні визначили четвертого півфіналіста. Заповітну путівку здобули підопічні легендарного Рональда Кумана.

Нідерланди – Туреччина 2:1

Гол: де Врей, 70, Мюльдюр (автогол), 75 – Акайдин, 35

Збірна Туреччини досить несподівано опинилася серед чвертьфіналістів, обігравши на попередній стадії плейоф міцну Австрію (2:1). А от Нідерланди у 1/8 фіналу відверто познущалися з кривдників України румунів (3:0), забивши їм три голи, пише 24 Канал.

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Туреччина знову дивує

Перебіг подій в першому таймі довів, що Туреччина не випадково опинилася серед восьми найкращих збірних Європи. Попри відсутність у складі героя матчу з Австрією Меріха Демірала, "місячні зірки" не збиралися скиглити.

Центральний захисник Самет Акайдин з успіхом замінив партнера по команді на стандартних положеннях. На 35-й хвилини турки розіграли кутовий, який завершився навісом Гюлера на Акайдина. Захисник високо вистрибнув та головою відправив м'яч у сітку воріт.

Відео голу Акайдина

До завершення першого тайму підопічні Рональда Кумана так і не змогли відновити паритет. На перерву команди пішли за мінімальної переваги Туреччини.

"Летючі голландці" перевертають хід матчу

У другому таймі підопічні Вінченцо Монтелли не збавили обертів. На 56-й хвилині стійка врятувала "помаранчевих" від другого голу після удару Арда Гюлера.

"Летючі голландці" відповіли за 20 хвилин до кінця основного часу. Дюмфріс виконав філігранну подачу на голову де Врея. Центрбек Інтера майстерно завершив комбінацію точним ударом. 1:1.

Відео голу де Врея

Приголомшені турки одразу ж пропустили другий гол. У боротьбі з Гакпо Мюльдюр замкнув пас Дюмфріса та відправив м'яч у власні ворота. 2:1 – Нідерланди вийшли вперед.

Відео автоголу Мюльдюра

Фінальний свисток арбітра зафіксував вольову перемогу збірної Нідерландів з рахунком 2:1. Туреччина залишила турнір на стадії чвертьфіналі.

10 липня Нідерланди разом з Англією визначать фіналіста Євро-2024. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.