Польща прямує додому: Нідерланди та Франція розписали першу нульову нічию на Євро-2024

Підопічні Кумана та Дешама створили чимало небезпечних моментів біля воріт одні одних. Втім у підсумку фаворити групи D розійшлись миром.

Нідерланди – Франція 0:0

В групі D на Євро-2024 завершились матчі другого туру. Центральна зустріч п'ятниці відбулась в Лейпцигу, де Нідерланди протистояли Франції, пише 24 Канал.

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Франція без Мбаппе

Напередодні матчу французи втратили Кіліана Мбаппе, який зламав ніс. Його замінив Чуамені, тоді як у голандців замість Веермана вийшов Фрімпонг.

Нідерланди активніше почали зустріч. Кілька моментів мав Депай, зряче бив Гакпо. Проте захист та воротар Франції були непробивними.

"Ле Бле" вирівняли гру ближче до перерви та почали відчутно домінувати у другому таймі. Особливо близьким до голу був Дембеле, який чимало разів пробивав по воротах. Йшла небезпека і від Тюрама з Грізманном.

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Погодились на нічию

"Помаранчеві" ж зробили ставку на контратаки. Але чим ближче до кінця гри, тим менш гострі вони були. Зрештою Франція була ближчою до перемоги, але і їм не вдалось таки пробити Фербрюггена.

Проте і нічия була непоганим результатом для обох команд. Лише диво може завадити одній із команд вийти у плей-оф. Втім в останньому турі команди заочно будуть сперечатись за перше місце. А ось поляки стали першою командою, яка достроково залишила Євро-2024.

Відеоогляд матчу Нідерланди – Франція