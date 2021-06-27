Чехія сенсаційно вибила Нідерланди з Євро-2020: ключовим стало рішення російського арбітра

Збірна Чехії вийшла в чвертьфінал Євро-2020. У неділю, 27 червня, чехи в 1/8 фіналу обіграли збірну Нідерландів.

Нідерланди – Чехія 0:2

Голи: Голеш, 68, Шик, 80

Вилучення: Де Лігт, 55 (Нідерланди)

Збірну Нідерландів називали одним з фаворитів Євро-2020. Команда доволі впевнено виграла свою групу, здобувши перемоги у трьох матчах (у тому числі і в матчі з Україною). В 1/8 фіналу на "ораньє" очікувала збірна Чехії.

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От тільки чехи зі статусом аутсайдера у матчі проти Нідерландів миритися не збиралися. І на рівних провели гру проти іменитого суперника. Перше, що вони зробили – це не дали нідерландцям нічого створити в атаці. Усі удари в першому таймі були заблоковані.

Але й чехи мало що створили попереду. Хоча саме їм належить єдиний удар в площину воріт за перші 45 хвилин на обидві команди. Це Шик перевірив реакцію Стекеленбурга.

А от другий тайм став справжньою катастрофою для збірної Нідерландів. І розпочалося все з того, що червону картку отримав захисник Маттейс Де Лігт. При цьому російський арбітр Карасьов, щоб переконатися, чи справді захисник порушив правила, був змушений вдатися до допомоги VAR. Повтор показав, що Де Лігт м'ячем відкинув м'яч, коли Шик міг виходити на ворота суперника.

Відео вилучення Де Лігта



Хоча за декілька хвилин до того нідерландці могли забивати, коли Мален увірвався у штрафний майданчик з м'ячем. Але Вацлік вчасно вийшов на перехоплення та забрав м'яч.

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Чехи ж своєю грою в більшості скористалися сповна. На 68-й хвилині команда отримала право на штрафний. Після навісу зі стандарту Калас головою скинув м'яч вздовж лінії воріт, і ніким не прикритий Голеш відправив м'яч у ворота.

Відео голу Голеша



Пропущений гол ще більше "прибив" збірну Нідерландів. Команда не могла підійти до воріт суперників та завдати удару. Натомість чехи вичікували свій наступний момент. І таки дочекалися. Цього разу Голеш підхопив м'яч на швидкості, вбіг до штрафного майданчика та скинув під удар Шику. Найкращий бомбардир збірної Чехії на Євро-2020 нагодою скористався сповна. Це його четвертий гол на турнірі.

Відео голу Шика



Чехія впевнено перемагає. І в чвертьфіналі зіграє проти не менш сенсаційної збірної Данії.