Нідерланди – Чехія: де дивитися матч Євро-2020

У неділю, 27 червня, відбудеться поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зіграють національні збірні Нідерландів та Чехії.

Нідерланди та Чехія зустрінуться у Будапешті (Угорщина) на стадіоні "Пушкаш Арена". Поєдинок 1/8 фіналу розпочнеться о 19:00.

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Нідерланди – Чехія: де дивитися

В Україні матчі Євро-2020 транслюють винятково телеканали "Футбол 1/2/3" та ТРК "Україна". Поєдинок Нідерланди – Чехія транслюватимуть на всіх трьох каналах. Початок трансляції о 21:50.

Дивитися онлайн матч Нідерланди – Чехія можна на усіх платформах, які транслюють ці канали. Серед них – Oll.tv. В Україні дивитися канали "Футбол 1/2/3" можна на супутнику і в пакетах кабельних або IPTV операторів.

Телеканал ТРК "Україна" доступний передплатникам платформи Megogo.