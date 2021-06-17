Нідерланди здолали Австрію та підвищили шанси України на вихід у плей-офф: відео

У заключному матчі ігрового дня 17 червня на Євро-2020 Нідерланди приймали Австрію. Переможцем стали господарі поля в Амстердамі, що збільшило шанси для України на вихід у плей-офф турніру.

Нідерланди – Австрія 2:0

Гол: Депай, 11 (пен.), Дюмфріс, 67

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Команда Франка Де Бура сильно провела свій дебютний матч на Євро, здолавши збірну України – 3:2. І хоч для "помаранчевих" цей поєдинок виявився непростим, особливо коли команда Андрія Шевченка зрівняла рахунок у кінцівці зустрічі, перемога завжди додає сил в подальших протистояннях. До того ж, не варто забувати і про фактор домашнього поля – ще одному вагомому плюсі ​​для Нідерландів.

У своєму стартовому матчі на Євро-2020 Австрії вдалося зломити опір Північної Македонії – 3:1 і навіть очолити групу після першого туру. Але перемога для команди Франка Фоді простою не була. До перерви була рівна гра, і лише в останні 30 хвилин австрійці покарали суперника за помилки.

На 9-й хвилині Дюмфріс проривався у штрафний по правому флангу, але впав після фолу Алаби. Рефері отримав вердикт VAR про призначення 11-метрового.

Депа з точки пробив в лівий від себе кут воріт – 1:0!

Відео голу Депая

На 24-й хвилині Депай знову міг відзначитися. Дуже небезпечна пробивав голландець з меж штрафного майданчика – повз праву стійку.

Наприкінці першого тайму простріл у карний в дотик замикав знову Депай – він з вбивчої відстані пробив над поперечиною, змарнувавши стовідсотковий момент.

Після перерви "помаранчеві" просто дивом не забили. Де Врей головою замкнув навіс з кутового – голкіпер у дивовижному стрибку врятував ворота своєї команди.

На 67-й хвилині нідерландці все ж дотиснули Австрію і подвоїли рахунок. Мален на швидкості увірвався у штрафний майданчик суперника, вийшов на побачення із голкіпером та віддав ювелірну передачу під удар Дюмфрісу, який пробив у порожні ворота.

Відео голу Дюмфріса

Австрія могла одразу відігратися – після подачі кутового і метушні у воротарському м'яч ледь не залетів у ворота господарів.

Таким чином, Нідерланди здобули другу перемогу на Євро-2020 та гарантували собі вихід у плей-офф чемпіонату Європи. Також нідерландці не дали Австрії відірватися від України, збільшивши ї шанси на вихід у плей-офф.

Нідерланди – Австрія відеоогляд