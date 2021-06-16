Хто очолить групу С – Нідерланди чи Австрія: прогноз на матч Євро-2020

Нідерланди 17 червня зіграє проти Австрії у рамках 2 туру Євро-2020. Букмекери залишили прогноз на поєдинок групи С.

Протистояння двох лідерів групи

Австрія та Нідерланди розпочали виступи на чемпіонаті Європи-2020 з перемог. "Помаранчеві" вирвали перемогу в української збірної (3:2). Лише гол наприкінці зустрічі приніс команді Де Бура успіх. Австрійські футболісти на класі розібрались із Північною Македонією (3:1).

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Завдяки вдалим результатам на старті обидві збірні очолили групу С. Історія протистоянь є дуже багатою – 18 поєдинків. Тут перевагою володіють нідерландці – 8 звитяг. На дві менше у австрійців – 6 перемог. Ще 4 зустрічі завершувались мировими.

Перевага Нідерландів за голами складає 10 голів – 33 проти 23 результативних ударів. Перемога у цій зустрічі дозволить Нідерландам або Австрії достроково вийти із групи.

Прогноз від Favbet

Матч 2-го туру Нідерланди – Австрія відбудеться 17 червня о 22:00.

Букмекери віддають тотальну перевагу господарям матчу. Звитяга Нідерландів – 1,61. Перемога австрійських футболістів оцінена у 5,70. Нічия у цьому протистоянні – 4,35.

Фанати обидвох збірних будуть святкувати голи у матчі – 1,73. Чемпіонат Європи поки що не багатий на пенальті, тому і в цьому поєдинку швидше за все не буде 11-метрового удару – 1,35.

Діапазон голів (2-3) – 1,93. Матч ймовірно завершиться впевненою перемогою нідерландців 2:0. Саме на такий рахунок зустрічі стоїть коефіцієнт 6,70. На мінімальну звитягу гостей – 14.

Хто може забити у двобою?