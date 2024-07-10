Божевільна розв'язка: Англія у видовищній битві перемогла Нідерланди та вийшла у фінал Євро-2024

У середу, 10 липня, остаточно стала відома пара фіналістів чемпіонату Європи-2024. Другий півфінал пройшов у Дортмунді та подарував фанатам цікаву розв'язку.

Нідерланди – Англія 1:2

Голи: Сімонс, 7 – Кейн, 18, Воткінс, 90

У другому півфіналі Євро-2024, який проходив у Дортмунді, між собою зійшлись збірні Нідерландів та Англії. Зустріч визначила команду, яка зіграє проти Іспанії у фіналі турніру, пише 24 Канал.

До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: календар і результати матчів

Видовищний перший тайм

Обидві команди підійшли до зустрічі без кадрових втрат. Тренери виставили свої найсильніші склади.

Поєдинок у Дортмунді розпочався без розгойдування. На 7-й хвилині зустрічі хавбек "помаранчевих" Хаві Сімонс виграв боротьбу за м'яч та пробив у падінні з-за меж штрафного майданчика. Після потужного пострілу м'яч поцілив у дев'ятку. Просто фантастика!

Відео голу Сімонса

Підопічні Гарета Саутгейта не змирилися з таким перебігом подій. На ударній позиції поблизу воріт Вербрюггена опинився Кейн. Форвард пробив над поперечиною, але сам опинився на газоні після зіткнення з суперником.

Арбітр отримав сигнал від суддів ВАР та побіг переглядати епізод на відеоповторі. У підсумку рефері побачив порушення та вказав на позначку. Кейн не схибив з одинадцятиметрового – 1:1.

Відео голу Кейна

Через кілька хвилин англійці могли розвинути успіх. Однак оборонці "помаранчевих" зупинили м'яч на лінії воріт після удару Фодена.

"Летючі голландці" відповіли ударом Дюмфріса в поперечину. Одразу ж Фоден вдруге змарнував неймовірний момент. М'яч після його дальнього удару перевірив на міць хрестовину воріт. Такий яскравий футбол викликав захоплення у вболівальників.

Попри численні гольові моменти команди пішли на перерву за рахунку 1:1.

Заміна Саутгейта спрацювала

У другому таймі темп гри знизився. Суперники почали діяти більш обережно в захисті. За такого перебігу подій все міг вирішити один гол.

На 65-й хвилині лише реакція Пікфорда врятувала "Трьох левів" після підступного удару Ван Дейка.

За 10 хвилин до завершення основного часу м'яч побував у сітці воріт "помаранчевих" після удару Сака. Однак арбітр скасував гол, зафіксувавши офсайд.

Все вирішилося на 90-й хвилині. Оллі Воткінс, який вийшов на заміну, отримав пас від Палмера та холоднокровно пробив повз Вербрюггена.

Відео переможного голу Воткінса

Фінальний свисток арбітра констатував перемогу збірної Англії з рахунком 2:1. Нідерланди їдуть додому з бронзовими нагородами.

Відеоогляд матчу Нідерланди – Англія

Англія вдруге поспіль вийшла до фіналу, де зіграє проти Іспанії. Поєдинок відбудеться 14 липня на Олімпійському стадіоні Берліна. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.