Ганебна помилка голкіпера: у Нідерландах захисник забив курйозний автогол – відео

У 33 турі ПСВ 13 травня зіграв проти Зволле у чемпіонаті Нідерландів. Гості допомогли супернику здобути розгромну перемогу.

Курйоз у чемпіонаті Нідерландів

ПСВ вже на 22-й хвилині розмочив нулі на табло. Однак гол був забитий не без допомоги оборони Зволле.

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Захисник Зволле Юта Накаяма під пресингом вирішив віддати передачу на свого голкіпера Ксав'є Муса. Але страж воріт не зумів зупинити передачу та пропустив м'яч у власну сітку воріт. Курйозний автогол вдався гостям.

Після цього господарі ще тричі засмучували воротаря Зволле. Гості відповіли лише двома точними ударами. У підсумку – 4:2 перемога ПСВ.

Після звитяги ПСВ із 71 очком йде на 2 місці. Зволле розташовується на 13 позиції, у його активі 35 пунктів. Клубам залишилось провести лише один тур у чемпіонаті Нідерландів.

ПСВ – Зволле відеоогляд (момент автоголу з 3:27)