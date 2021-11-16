У Нідерландах команди пробили 66 пенальті: визначити переможця допоміг VAR на телефоні

У кубковому поєдинку юнацьких футбольних команд Зютфен та Спарта Енсхеде для визначення переможця знадобилася серія пенальті, яка налічувала 66 ударів.

Причому перед останнім ударом рефері довелося вдатися до допомоги VAR, який фіксувався на мобільний телефон.

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Неймовірна розв'язка матчу

Команди U-17 завершили поєдинок нічиєю 2:2, але потім на полі відбулося справжнє божевілля. Цілих 66 ударів у серії післяматчевих пенальті знадобилося, щоб визначити переможця.

Примітно, що 65-й удар у виконанні гравця "Спарти Енсхеде" спочатку був зарахований як гол, проте рефері після перегляду відеоповтору (замість VAR використали мобільний телефон лінійного рефері) скасував взяття воріт і серія 11-метрових продовжилася.

Зютфен реалізував 66-ту спробу і здобув перемогу у цій фантастичній серії з рахунком 26:25. Тренер гостьової команди навіть пожартував, що серія пенальті тривала як весь другий тайм.

Відео вирішального удару