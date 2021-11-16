НХЛ може відмовитися від Олімпіади-2022: ліга занепокоєна ситуацією з COVID-19

Національна хокейна ліга заявила, що наразі участь хокеїстів на Олімпіаді-2022 під питанням. Ліга стурбована зростанням захворювань на коронавірус.

Велика кількість захворювань у НХЛ

У НХЛ турбуються про здоров'я своїх хокеїстів, тому розглядають варіант – відмовитися від поїздки до Пекіну.

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Нагадаю, що НХЛ та профспілка гравців можуть до 10 січня відмовитись від участі в Олімпійських іграх, якщо кількість відкладених ігор збільшиться протягом наступних двох місяців. Що, мабуть, може статися,

– написав журналіст у своєму твітері.

У НХЛ заявили, що ліга має право заборонити їхати хокеїстам до Пекіна. Приводом для цього може бути погіршення ситуації з захворюванням на коронавірус, а також виникнення загрози здоров'ю та безпеці гравців або будь-яка інша причина, яка може вимагати такого рішення.

Якщо ліга вирушить на Олімпіаду, то регулярний чемпіонат НХЛ буде призупинено 6 лютого, а відновиться він 23 лютого.

Зимові Олімпійські Ігри-2022 відбудуться у Пекіні та триватимуть з 4 по 20 лютого.