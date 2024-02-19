НХЛ хоче повернути Росію на Олімпіаду: що кажуть у Міжнародній федерації хокею

НХЛ просуває питання повернення збірної Росії на турнір. Однак Міжнародна федерація хокею не схвалює це рішення.

Після досягнення угоди між Національною хокейною лігою (НХЛ), Міжнародною федерацією хокею (IIHF) та Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) щодо участі гравців НХЛ на Олімпіадах 2026 та 2030 років, виявлено, що НХЛ висуває пропозицію щодо повернення збірної Росії на турніри.

Дивіться також Терористам не місце в хокеї: відсторонення Росії та Білорусі від міжнародних змагань продовжено

Яка позиція IIHF

Однак президент IIHF Люк Тардіф стверджує, що не обговорював і не має наміру обговорювати це питання з НХЛ.

"Ми узгодили з НХЛ участь їхніх гравців на Олімпіадах 2026 та 2030 років, але щодо Росії та Білорусі ми з ними не проводили обговорення. Це питання не залежить від позиції НХЛ. Це виключно рішення IIHF", – зазначив Тардіф.

Білорусь була виключена з відбору, тому точно не візьме участь в Олімпіаді, а питання щодо Росії буде вирішено навесні 2025 року.

Що відомо про повернення гравці НХЛ на Олімпіаду

НХЛ, Міжнародний Олімпійський Комітет і Міжнародна Федерація Хокею уклали угоду про участь гравців НХЛ в Олімпійських Іграх 2026 року, які відбудуться в Італії.

До того, сторони домовилися про участь гравців НХЛ на Олімпіаді-2030 (місце проведення ще не визначено).

Гравці НХЛ повернуться на Олімпіаду вперше з 2014 року. У минулі дві Олімпіади, з різних причин, гравці Ліги не брали участь – це включало вартість страховки, проблеми з коронавірусом і неудачні переговори між сторонами.

НХЛ планує провести Турнір чотирьох до Олімпіади-2026, в якому візьмуть участь збірні США, Канади, Фінляндії та Швеції. Це сприятиме підготовці до Олімпійських Ігор, на яких зіграють найкращі хокеїсти світу.