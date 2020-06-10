Колишня суперзірка НБА і "Чикаго Булз" Майкл Джордан взяв участь у риболовних змаганнях Big Rock Blue. Разом з командою Catch 23 Джордан зловив марліна вагою 200 кілограмів.

Відео з демонстрацією улову було опубліковано у Twitter журналістом Кеном Ветлінгом, пише 24 канал.

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Зі своєю командою Catch 23 Джордан зловив марліна – рибу ряду окунеподібних. Цікаво, що її вага може досягати 800 кілограм.

VIDEO: Michael Jordan and Catch 23 at Big Rock Landing Tuesday afternoon. The crew boated a blue marlin weighing 442.3 pounds. pic.twitter.com/f0b4f2J1EC — Ken Watling (@KWOnAir) June 9, 2020

Майкл Джордан зараз

Майкл Джордан останнім часом регулярно з'являється в світовому медіа-просторі. Раніше легендарний баскетболіст спільно з ESPN випустив 10-серійний документальний серіал "Останній танець" про чемпіонство Чикаго в 1998 році, а також пожертвував 100 мільйонів доларів на боротьбу з расовою дискримінацією в США.