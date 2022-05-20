Неймовірний камбек врятував Евертон Миколенка віл вильоту з АПЛ: відеоогляд

Евертон 19 травня зіграв вдома проти Крістал Пелес у рамках 33 туру. Клуб Віталія Миколенка зберіг прописку в АПЛ.

Евертон – Крістал Пелес 3:2

Голи: Кін, 54, Рішарлісон, 75, Калвер-Льюїн, 85 – Матета, 21, Аю Дж, 36

Поєдинок проти Крістал Пелес став вирішальним для Евертона у боротьбі за збереження прописки в АПЛ. Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі "ірисок", пише 24 канал.

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На 16-й хвилині господарі отримали право на перспективний штрафний. Рішарлісон класно пробив із середньої відстані, поціливши у поперечину.

Вже через п'ять хвилин забили гості. Матета найкраще зіграв на другому поверсі після подачі зі штрафного та головою пробив повз голкіпера – 0:1.

Ще у першому таймі ситуація для Евертона стала критичною. Коулмен грубо помилився, втративши м'яч поблизу власної частини поля. З двома ударами впорався воротар "ірисок", але м'яч відлетів у ноги Аю Дж, який заштовхнув його у сітку воріт, подвоївши перевагу Крістал Пелес – 0:2.

На перерву команди пішли з переможним для гостей рахунком 0:2.

"Реанімація" Евертона

На початку другої 45-хвилинки Голгейт скинув головою під удар Кіну, який відквитав один м'яч – 1:2. Евертон розпочав свій шалений камбек.

М'яч після затяжної атаки, блокувань захисників потрапив до Рішарлісона, який вже у падінні пробив у ворота суперника – 2:2.

За п'ять хвилин до кінця основного часу матчу господарі вперше повели у рахунку. Знову вдало зіграв стандарт. Грей класно подав на Калвера-Льюїна, який головою впритул розстріляв володіння Крістал Пелес – 3:2.

Евертон видав неймовірне повернення, яке врятувало клуб від вильоту з АПЛ. Клуб Миколенка із 39 очками посідає 16-те місце серед 20 команд.

В "ірисок" залишився ще один матч в АПЛ проти Арсенала (22 травня), але навіть поразка у цьому поєдинку не викине підопічних Лемпарда з елітного дивізіону. Від найближчого переслідувача, яким є Бернлі, відрив складає чотири бали.

Евертон – Крістал Пелес: відеоогляд матчу