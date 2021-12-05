Неймовірна перемога Франції: Україна лише десята в естафеті в Естерсунді

У шведському Естерсунді відбулася перша естафетна гонка у біатлонному сезоні серед жінок. Збірна України замкнула топ-10.

Франція не залишила шансів суперницям

Перемогу у першій естафеті сезону серед жінок здобула збірна Франції. Команда контролювала гонку, маючи у своєму запасі розкішний гандикап.

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Жустін Брезаз-Буше навіть за невдалої стрільби все одно була б попереду. Проте на останньому вогневому рубежі вона відпрацювала ідеально. Спортсменка подарувала справжнє свято своїм вболівальникам, вона феєрично фінішувала з прапором Франції.

На другому місці опинилися білоруські біатлоністки. Майже всю гонку вони трималися серед лідерок, а завдяки хорошій стрільбі та фізичним кондиціям здобули "срібло"

У потенційних лідерок шведок гонка на початку не склалася, ситуація була подібна до чоловічої естафети. Представниці Швеції відправилися на штрафне коло під час другого етапу.

Та на відміну від чоловічої збірної, Ельвіра Еберг провела фантастичний 3-й етап та вивела свою команду на третю сходинку.

А на останньому колі Ганна Еберг змагалася за бронзу з норвежкою Марте Олсбю Ройселанд на 0,2 секунди шведка випередила свою суперницю.

Провальний виступ українок

Анастасія Меркушина представляла збірну України на першому етапі естафети. Українка останньою прийшла на вогневий рубіж, проте швидка та влучна стрільба допомогла їй надолужити втрачене.

На "стійці" Анастасії знадобився один додатковий патрон. Українка передала естафету на 19-тому місці. Вона програла лідеркам понад 1 хвилину.

На другому етапі бігла Юлія Джима. На "лежці" українка змусила своїх вболівальників дещо нервуватися. Під час стрільби Юлія використала всі три додаткові патрони. На щастя, обійшлося без штрафних кіл.

Друга стрільба теж склалася не найкращим чином. Джима витратила два додаткових патрони. Українка фінішувала на 14-тому місці.

Дар'я Блашко перейняла естафету з відставанням у понад 2 хвилини. На першому вогневому рубежі вона припустилася лише однієї хиби. Проте на "стійці" українська спортсменка використала всі додаткові патрони.

Досвідчена фінішерка Олена Білосюк представляла збірну України на четвертому етапі. Саме їй вдалося перервати серії невдалої стрільби українок. Проте через велике відставання їй було важко наблизитися до лідерок. На другому рубежі українка одного разу схибила. Лідерка збірної України замкнула топ-10. На останньому колі вона обігнала представницю Канади.

Результати естафети у жінок

1. Франція (0+2, 0+0, 0+1, 0+1) 1:10:30.3

2. Білорусь (0+0, 0+0, 0+3, 0+3) +57.9

3. Швеція (0+2, 2+3, 0+3, 0+3) +1:09.6

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10. Україна (0+1, 0+5, 0+4, 0+1) +4:17