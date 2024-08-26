Неочікуваний розвиток подій: Неймар цього літа намагався повернутися в Барселону

Бразильський футболіст Неймар влітку 2024 року робив спробу повернутися до Барселони. Гравець запропонував клубу свої послуги.

Поточним клубом Неймара є саудівський Аль-Хіляль. Наразі футболіст відновлюється після травми хрестоподібних звʼязок коліна.

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Неймар хотів повернутися до "каталонців"

У серпні 2024 року бразильський футболіст запропонував свої послуги керівництву Барселони, однак головний тренер команди Ганс-Дітер Флік відмовився від варіанту бразильця.

Після того як "каталонці" не змогли здійснити трансфер Ніко Вільямса, представники клубу розглядають кандидатуру Федеріко Кʼєзи, а також, як малоймовірний варіант – Рафаела Леау.

Довідка. Неймар виступав у складі Барселони з 2013 по 2017 рік.

Відзначимо, що за час проведений з "каталонцями" бразилець зіграв 186 матчів, забив 105 м'ячів та віддав 76 результативних передач.