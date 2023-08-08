Норовистий Неймар мріє про повернення до Барселони, але може стати одноклубником Мудрика

Футбольне майбутнє Неймара залишається відкритим. Бразилець грає за ПСЖ, мріє про Барселону, але його сватають у Челсі.

Французьке видання повідомило, що Неймар висловив керівництву ПСЖ своє бажання продовжити кар'єру в іншій команді. Футболіст хоче змінити клуб ще до кінця літа 2023-го.

Читайте також Захисник збірної України із Дніпра-1 потрапив під приціл титулованого учасника Ліги Європи

Батько бразильця зруйнував усі міфи преси

Неймар мріє, що колись знову зможе одягнути футболку Барселони. Але головний тренер каталонського клубу Хаві не в захваті від таких бажань бразильської зірки.

Начебто на таке рішення 31-річного лівого вінгера вплинули протести фанатів ПСЖ, які незадоволені грою та віддачею Неймара, як на полі, так і за його межами. Після одного з матчів ПСЖ у минулому сезоні-2022/2023 невелика група уболівальників паризького клубу прийшла до розкішного будинку Неймара, вимагаючи у того покинути команду.

Раніше була інформація, що Неймар потрапив під приціл Манчестер Юнайтед.

Тепер же його сватають в інший англійський клуб – Челсі. Начебто "сині" вже почали перемовини з парижанами щодо переходу бразильця. Але такий сценарій може не влаштувати самого футболіста. Такий перехід не вигідний для нашого Михайла Мудрика, який теж виступає на позиції лівого вінгера, як і Неймар.

На ці всі чутки преси відреагував батько Неймара. Він спростував інформацію L'Equipe, яке повідомило про бажання його сина покинути ПСЖ та назвав це французьке джерело L'Efake.

Відзначимо, що у Неймара є чинний контракт із ПСЖ до кінця червня 2025 року, а також опція пролонгації угоди ще на сезон. Бразилець пропустив більшу частину минулого сезону через операцію на щиколодці, яку розтягнув у матчі Ліги 1 проти Лілля.

Тому у сезоні-2022/2023 відіграв лише 29 поєдинків, у яких забив 18 голів та віддав 17 результативних передач. У новому сезоні у бразильця вже не буде друга та партнера на футбольному полі Ліонеля Мессі, який вже феєрить у США.

Неймар виступає з ПСЖ із серпня 2017-го, відігравши у футболці паризького клубу вже 173 матчі (118 м'ячів та 77 асистів). Найбільше поєдинків провів за Барселону – 186, але цей показник бразилець може переплюнути вже у новому сезоні, якщо залишиться у складі ПСЖ. Разом із парижанами вже здобув 14 трофеїв.

12 серпня ПСЖ офіційно відкриє для себе новий сезон Ліги 1. У цей день парижани зіграють проти Лор'яна.