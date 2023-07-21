Шахтар підписав легіонера, який не зіграв жодного матчу на дорослому рівні
Джерело:офіційний сайт Шахтаря
Донецький Шахтар знову повернувся до бразильського вектора. "Гірники" підписали результативного вихованця академії Сан-Паулу Невертона.
З останні дні "гірники" оформили вже другий трансфер легіонера. 21 липня донецький клуб оголосив про підписання 18-річного Невертона, який до цього грав лише у рідній Бразилії.
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Як у старі та добрі часи
Футболіст уклав контракт із Шахтарем до кінця червня 2028 року.
Нагадаємо, що 19 липня донеччани підписали теж 5-річний контракт із 21-річним захисником Педрінью.
Донецькому клубі потрібно щось змінювати. Адже після приходу у тренерське крісло Патріка ван Леувена команда ніяк не може перемогти – мирова та дві розгромні поразки. Після чого Георгій Судаков вирішив впасти у ностальгію та пригадав чемпіонство Шахтаря при Ігорі Йовічевічі.
22 липня донеччани зіграють у товариському матчі проти Утрехта. Перший поєдинок "гірників" у новому сезоні УПЛ-2023/2024 відбудеться вже 29 липня проти харківського Металіста 1925.
Що відомо про бразильського новачка Шахтаря
- Невертон – вихованець бразильського Сан-Паулу який грає на позиції правого вінгера. У 2021-му році за юнацьку команду Сан-Паулу U-17 та відіграв 28 поєдинків (18 голів).
- Торік почав грати з команду U-20, з яку встиг провести 24 матчі, у яких відзначився 5 голами та стількома ж асистами.
- 18-річний бразилець немає досвіду матчів на дорослому рівні.