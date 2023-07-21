Шахтар підписав легіонера, який не зіграв жодного матчу на дорослому рівні

Донецький Шахтар знову повернувся до бразильського вектора. "Гірники" підписали результативного вихованця академії Сан-Паулу Невертона.

З останні дні "гірники" оформили вже другий трансфер легіонера. 21 липня донецький клуб оголосив про підписання 18-річного Невертона, який до цього грав лише у рідній Бразилії.

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Як у старі та добрі часи

Футболіст уклав контракт із Шахтарем до кінця червня 2028 року.

Нагадаємо, що 19 липня донеччани підписали теж 5-річний контракт із 21-річним захисником Педрінью.

Донецькому клубі потрібно щось змінювати. Адже після приходу у тренерське крісло Патріка ван Леувена команда ніяк не може перемогти – мирова та дві розгромні поразки. Після чого Георгій Судаков вирішив впасти у ностальгію та пригадав чемпіонство Шахтаря при Ігорі Йовічевічі.

22 липня донеччани зіграють у товариському матчі проти Утрехта. Перший поєдинок "гірників" у новому сезоні УПЛ-2023/2024 відбудеться вже 29 липня проти харківського Металіста 1925.

Що відомо про бразильського новачка Шахтаря