З Нересом та Тобіасом: відео першого тренування Шахтаря у 2022 році
Джерело:ФК Шахтар
Донецький Шахтар 16 січня прибув на перший збір до Туреччини. "Гірники" провели перше тренування. У ньому брали участь і зимові новачки.
Шахтар 16 січня прибув до Туреччини і вже провів перше своє тренування цього року. Перед стартом заняття головний тренер "гірників" зібрав команду та розповів про план робіт.
До слова Шахтар представив ще одного бразильця: Вінісіус Тобіас офіційно приєднався до команди
Спочатку футболісти провели розминку, а після півгодини надали квадратам. Варто зазначити, що разом із футболістами у грі у квадрат був помічений і Роберто Де Дзербі. Закінчилося тренування біговими вправами.
У першому занятті брали участь всі 27 футболістів, які прибили на збори, у тому числі новачки Давід Нерес і Вінісіус Тобіас.
Відео з тренування Шахтаря
Контрольні матчі "гірників"
Під час перших зборів у Туреччині Шахтар проведе три контрольні матчі:
- 24 січня, 16.00. Шахтар – Вольфсбергер (Вольфсберг, Австрія);
- 28 січня, 16.00. Шахтар – Шахтар (Солігорськ, Білорусь);
- 31 січня, 16.00. Шахтар – Црвєна Звєзда (Бєлград, Сербія).
Усі матчі будуть показані у прямому ефірі Shakhtar TV. Перший етап підготовки у Туреччині триватиме до 2 лютого.