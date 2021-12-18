Непереможний український ексчемпіон WBC та IBF провів перший бій за 6 років і розбив суперника
Джерело:24 канал
Олександр Спірко, який запалював на початку 2010-х, повернувся у ринг. Ввечері 18-го грудня Спірко здобув перемогу в бою проти Євгенія Кондратенка.
21 перемога Спірка
Колишній чемпіон світу за версіями WBC, IBO та IBF серед молоді повернувся у бокс після перерви у 6 років.
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У рамках вечору боксу K2 Promotions він переміг Кондратенка за підсумком шести раундів.
Бійці пройшли всю дистанцію поєдинку у рамках середньої ваги. 32-річний Спірко здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.
Донецький боксер домінував у ринзі від старту поєдинку й декілька разів похитнув Кондратенка важкими ударами. Також Спірко розбив ніс своєму опоненту, але нокаутувати Євгенія не зміг.До уваги. Спірко провів перший бій з грудня 2015 року. Колишній лідер рейтингу WBO здобув 21-у перемогу у професіоналах. У його активі 12 звитяг нокаутом.