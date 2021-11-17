Неоднозначний відбір для збірної України: про хороше та невдале
17 листопада 2021 , 07:17Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Збірна України з футболу закінчила відбір на чемпіонат світу 2022 року на другому місці в групі. Воно дає право зіграти у плей-офф, де за три путівки на Мундіаль змагатимуться одразу 12 команд.
Сам відбір для збірної України видався доволі неоднозначним. В ньому було як чимало позитивного, так і невдалого. Але про все по черзі.
До теми Україна вийшла в плей-офф ЧС-2022: дата жеребкування та потенційні суперники
Позитив
- Україна не програла жодного матчу у відборі, повторивши досягнення 2019 року (але тоді виграли шість матчів, двічі зігравши внічию. Цього разу перемог лише дві та шість нічийних результатів).
- Українці забивали голи в кожному матчі.
- Ми не програли чинним чемпіонам світу – збірній Франції. При цьому у відборі стартували грою на полі французів.
- Попри всі негаразди, ми зуміли продовжити боротьбу за путівку на чемпіонат світу.
Негатив
- Українці не змогли виграти жодного матчу вдома. Навіть "фартова" "Арена Львів" не допомогла – нічия проти Боснії та Герцеговини 1:1.
- Україна пропустила голи в семи з восьми матчів. Лише в одному нам вдалося залишити ворота "сухими" – в останній грі проти Боснії та Герцеговини.
- Три з п'яти своїх голів збірна Казахстану забила у ворота українців. Стільки ж ми забили у їх ворота. У той час як казахи пропустили загалом 20 голів.
- Команда лише тричі забила більше, аніж один гол за матч.
- Ми зіграли внічию вдома проти Фінляндії, Казахстану та Боснії і Герцеговини, забивши їм першими. Казахи нам забивали вже наприкінці матчу в обох іграх.
- Через негаразди в УАФ щодо контракту з тренерським штабом Шевченка, збірна мало не зірвала підготовку до вересневих матчів. Гравців на ці матчі викликав не Петраков, який очолив команду, а тренерський комітет.
- Конфлікт, який виник між Петраковим та Маліновський, теж не додав впевненості збірній України.
- Україна перед останньою грою опинилася в ситуації, коли місце в плей-офф залежало не лише від результату нашого матчу, але й паралельної гри.
Попри це, збірна України таки вийшла в плей-офф. І тепер 26 листопада дізнається ім'я першого суперника.