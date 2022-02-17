Ненавиджу, – російська фігуристка агресивно відреагувала на перемогу співвітчизниці на Олімпіаді

На зимових Олімпійських іграх в Пекіні розіграли комплект нагород в жіночому фігурному катані. Перемогла представниця команди ОКР Анна Щербакова. Та не всім росіянам сподобалася її перемога.

Друге місце в фігурному катанні посіла ще одна представниця ОКР Олександра Трусова. Після того, як оголосили результати виступів, у неї сталася істерика.

Ненавиджу! Ніколи в житті! Ненавиджу цей спорт! Дай мені піти! Чому?!

– ридала Трусова на плечах у своєї тренерки.

Водночас Російський спортсмен почав обійматися з Абраменком, який виборов срібну медаль на Олімпіаді-2022

Про свою ненависть вона заявляла і згодом. І навіть відмовлялася йти на церемонію нагородження. А коли відбулася церемонія нагородження, то Трусова вирішила не плескати, коли нагороджували Щербакову, якій вона і програла золоту медаль.

Відео емоцій Трусової після оголошення результатів Олімпіади-2022

Валієва, у якої виявили допінг, "пролетіла" повз п'єдестал

Варто додати, що ще одна представниця ОКР Каміла Валієва посіла лише четверте місце. 15-річну росіянку допустили до змагань попри те, що перед тим її допінг-проба дала позитивний результат.

Міжнародний олімпійський комітет оскаржував допуск Валієвої до змагань, але Спортивний арбітражний суд таки дозволив їй виступити.

Після цього в МОК заявили, що якщо Валієва здобуде нагороду в одиночних змаганнях, то церемонії нагородження не відбудеться. Зважаючи, що вона фінішувала четвертою, церемонію таки провели.