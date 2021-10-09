Немов стіна: Лунін показав, як відображає удари зірок Реала – відео
9 жовтня 2021 , 19:01Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Андрія Луніна
22-річний воротар мадридського Реала і збірної України Андрій Лунін продемонстрував, як на тренуваннях справляється з ударами зірок "вершкових".
Свіжий ролик український футболіст опублікував у власному інстаграмі.
Дивіться також Лунін заслуговує зіграти, і невдовзі зіграє, – тренер Реалу про шанси українського воротаря
Що відомо про кар'єру Луніна
- У поточному сезоні Лунін не зіграв ще жодного матчу за Реал.
- Варто відзначити, що з моменту переходу в Реал влітку 2018 року, Лунін зіграв за команду в офіційному матчі лише одного разу – 20 січня 2021 року в кубковому матчі проти Альякояно. Тоді Реал поступився.
- Натомість Лунін вже тричі відправлявся в оренди – в Леганес, Вальядолід та Реал Ов'єдо. При цьому що в Вальядоліді він теж був позбавлений ігрової практики, за пів року лише двічі зігравши у кубкових матчах.