"Немає нічого ганебнішого": у Польщі обурені рішенням Рибуса перейти до Спартака

Захисник Мацей Рибус перейшов до московського Спартака. Поляк після закінчення сезону-2021/2022 залишив московський Локомотив у зв'язку із закінченням контракту.

Пшидач: Це криваві гроші

Віцеміністр МЗС Польщі Марцін Пшидач прокоментував перехід Рибуса до московського Спартака. він вважає, що йому не місце у національній команді.

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Немає нічого ганебнішого, ніж ховатися за "благом сім’ї", коли йдеться просто про великі гроші. А це криваві гроші. Маю надію, що для нього вже не буде місця в збірній. Грати з "орлом" на грудях – це честь, і лише для тих, хто це розуміє,

– сказав він.

Що відомо про футболіста

Виступаючи у чемпіонаті Росії, польський гравець одружився з росіянкою. Продовження своєї кар'єри в країні-агресора він аргументував "благом сім'ї".

Тоді як низка польських спортсменів розірвали свої контракти російськими командами через війну в Україні.

Його угода зі Спартаком розрахована до 30 червня 2024 року. Раніше футболіст виступав за інший московський клуб Локомотив. Він залишив команду на правах вільного агента.

32-річний футболіст виступає в Росії з 2012 року за виключенням сезону-2016/2017, який він провів у Ліоні. Першим його клубом в РФ був Терек, що нині – Ахмат. За Локомотив він грав з 2017 року.

Рибус провів 66 матчів за збірну Польщі.