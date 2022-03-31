Нехай ці пі**ри дивляться чемпіонат Еритреї, – Вацко відповів на образи російського ведучого

Російський ведучий у прямому ефірі образив футболістів збірної Польщі, які пробились на чемпіонат світу-2022. Український коментатор Віктор Вацко зреагував на дику поведінку росіян.

Росіяни не заслуговують дивитись матчі ЧС-2022

Відомий український спортивний журналіст запропонував заблокувати права на трансляцію поєдинків чемпіонату світу-2022 у Росії. Росіяни не заслуговують дивитись футбол такого високого рівня.

До теми Російський ведучий у прямому ефірі назвав збірну Польщі "мерзенними тварюками"

Свою реакцію Віктор Вацко виклав на своїй сторінці у фейсбуці.

В контексті образ збірної Польщі ведучим спортивного каналу, який веде мовлення на території "мєрзкіх тварєй", пропоную нашій УАФ вийти на колег із УЄФА та ФІФА з ініціативою заблокувати права на трансляцію матчів чемпіонату світу 2022 на території "мєрзкіх тварєй". Нехай ці пі**ри дивляться чемпіонат Еритреї,

– написав коментатор.

Чому Вацко пригадав африканську країну Еритрею? Маловідома усім африканська Еритрея – одна з чотирьох країн світу, які підтримують Росію на Генасамблеї ООН проти України.

Росіянин назвав гравців Польщі "мєрзкімі тварямі"

Ведучий Антон Анісімов у прямому ефірі образив збірну Польщі з футболу, яка змогла пробитись на Мундіаль у Катар.

Нагадаємо, що поляки у півфіналі відбору повинні були зіграти з Росією, але її було усунено від змагань через напад на Україну. Тому Польща автоматично пройшла у фінал кваліфікації, де обіграла Швеції з рахунком 2:0.

Такий результат Польщі розлютив російського ведучого, який назвав поляків "мєрзкімі тварямі". Також він побажав збірній найбільшого провалу у Катарі.