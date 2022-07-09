Нехай щастить: Естонія не пустила російських гонщиків на чемпіонат світу з ралі

Допоки росія веде війну проти України, представники цієї країни мають відчувати на собі всі тяготи санкцій. Спортсмени не виняток. Навіть якщо організатори хочуть їх допустити до турніру.

Так сталося з російським екіпажем з ралі Ніколая Грязіна та його штурмана Костянтіна Алєксандрова. Вони планували виступити на етапі чемпіонату світу в Естонії. Але влада цієї країни не дозволила росіянам в'їзд, скаржаться російські ЗМІ. Хоча організатори ралі допустили російський екіпаж до змагань.

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Сьомий етап чемпіонату світу з ралі в Естонії триватиме з 14 до 17 липня. А Грязіну ат Алєксандрову заборонили в'їзд в Естонію з 23 червня до 18 липня. Відтак виступити вони не зможуть.

В міністерстві закордонних справ Естонії рішення про заборону в'їзду російським гонщикам пояснили гарантіями безпеки для обох росіян.

Варто відзначити, що організатори WRC в цьому сезоні допустили команду росіян до змагань. Правда виступають вони під нейтральним прапором.