Нечітка позиція, коли держава перебуває під агресією Росії, – Беленюк про мовчання Бубки

Олімпійський чемпіон та народний депутат України Жан Беленюк прокоментував неоднозначну позицію голови НОК Сергія Бубки. Борець розкритикував легендарного спортсмена.

Позиція Беленюка щодо голови НОК

Беленюк наголосив, що він ні з ким не воює, а лише висловлює свою позицію. Він зазначив, що неабияк поважає очільника НОК, проте його позиція не зрозуміла спортсмену.

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"Я поважаю його як великого спортсмена, як чемпіона, але річ у тім, що позиція президента НОК – це публічна позиція. Мені не зовсім зрозуміло, коли займається якась нечітка позиція в той момент, коли держава перебуває під прямою агресією Російської Федерації, коли вбивають українців, коли ґвалтують людей, коли, по-суті, відбувається геноцид українського суспільства та українців тільки за те, що вони посміли обрати свій альтернативний шлях розвитку", – зазначив Жан.

Спортсмен пригадав, що Бубка не підписав лист щодо відсторонення росіян та білорусів, які ініціювали українські атлети.

"Мені було досить дивно, коли спершу ми збирали підписи від всієї нашої олімпійської родини до МОК, і всі підписалися, а підпису Сергія Назаровича Бубки не було. Це були перші дні війни, зрозуміло, що всі в шоці, всі в якійсь прострації знаходяться. Тому що, наприклад, я не міг уявити, що Росія піде на Україну повномасштабною війною. Я до останнього казав, щоб всі тримали спокій, щоб всі з цього приводу не панікували, а вирішували проблеми по мірі їх трапляння", – сказав Беленюк.

Про тривале мовчання Бубки

Також нардеп розповів про мовчання голови НОК, який прокоментував повномасштабну війну лише на 8-й день.

"Другий момент з’явився, який мене здивував, як громадянина, як олімпійця, який орієнтується на позицію НОК: лише на 8-й день, після розмови з Бубкою одного з представників нашого олімпійського руху, він прийшов з заявою про те, що до нас прийшла біда.

Яка біда? Хто з бідою прийшов? Тобто заява була, але вона була нечіткою зовсім.

Те, що він працює 24/7, те, що створено фонд солідарності в МОК – це все дуже добре, але це публічна позиція, це публічна посада. Ми бачимо, як той самий президент Зеленський кожен раз комунікує зі своїм суспільством і доносить ті чи інші меседжі, ту роботу, яка проводиться на дипломатичному фронті і, безпосередньо, називає речі своїми іменами", – додав атлет.

Раніше щодо цього висловилася легкоатлетка Ольга Саладуха. Вона розкритикувала керівництво НОК.