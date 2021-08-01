Не знаю, чи йде Шевченко зі збірної, – Маркевич
Джерело:Tribuna.com
Наставник збірної України Андрій Шевченко заявив, що в нього закінчився контракт з Українською асоціацією футболу (УАФ). Заяву Шевченка прокоментував голова комітету збірних УАФ Мирон Маркевич.
Маркевич: Як буде далі залежить від Шевченка і від УАФ
Маркевич заявив, що нічого не знає про рішення Шевченка покинути посаду наставника збірної України.
До теми Шевченко покидає збірну України
Я не знаю. Нічого вам про це не можу сказати. З Шевченком я не розмовляв, а як буде далі залежить від нього і від УАФ,
– сказав Маркевич.
На запитання про те, чи ведуться розмови про новий контракт, Маркевич сказав, що "не в курсі справ".
"Наскільки я знаю, він зараз у відпустці, а завтра вже можна буде про щось говорити. Чесно кажучи, я не в курсі справ. Це повинне бути його рішення", – резюмував Маркевич.
Пресаташе збірної України Олександр Гливинський також у коментарі Tribuna.com сказав, що нічого не знає про рішення Шевченка піти з команди.
Не можу нічого сказати, я сам тільки що прочитав це у фейсбуці. Я зараз у відпустці, тому нічого не знаю,
– заявив Гливинський.
Шевченко покидає збірну: головне
- 1 серпня Андрій Шевченко оголосив, що в нього закінчився контракт з УАФ. Відповідно, Шевченко більше не тренер збірної України.
- Варто зауважити, що на початку літа 2020 року Андрій Шевченко офіційно уклав новий контракт з УАФ.
- Офіційно повідомлялося, що угода розрахована до кінця 2022 року. Тобто Шевченко мав очолювати Україну у відборі на ЧС-2022.
- Гливинський відмовився коментувати інформацію про те, що угода була розрахована до 2022 року, а Шевченко покидає збірну у 2021-у.
- На чолі збірної України Андрій Шевченко провів 52 матчі (25 перемог, 13 нічиїх та 14 поразок). Шевченко вперше вивів Україну у чвертьфінал чемпіонату Європи.