Не знаю, чи йде Шевченко зі збірної, – Маркевич

Наставник збірної України Андрій Шевченко заявив, що в нього закінчився контракт з Українською асоціацією футболу (УАФ). Заяву Шевченка прокоментував голова комітету збірних УАФ Мирон Маркевич.

Маркевич: Як буде далі залежить від Шевченка і від УАФ

Маркевич заявив, що нічого не знає про рішення Шевченка покинути посаду наставника збірної України.

До теми Шевченко покидає збірну України

Я не знаю. Нічого вам про це не можу сказати. З Шевченком я не розмовляв, а як буде далі залежить від нього і від УАФ,

– сказав Маркевич.

На запитання про те, чи ведуться розмови про новий контракт, Маркевич сказав, що "не в курсі справ".

"Наскільки я знаю, він зараз у відпустці, а завтра вже можна буде про щось говорити. Чесно кажучи, я не в курсі справ. Це повинне бути його рішення", – резюмував Маркевич.

Пресаташе збірної України Олександр Гливинський також у коментарі Tribuna.com сказав, що нічого не знає про рішення Шевченка піти з команди.

Не можу нічого сказати, я сам тільки що прочитав це у фейсбуці. Я зараз у відпустці, тому нічого не знаю,

– заявив Гливинський.

Шевченко покидає збірну: головне