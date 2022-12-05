Не встигли і розпочати: Вінісіус забиває швидкий гол у матчі проти Південною Кореї

На 7 хвилині матчу 1/8 фіналу між збірними Бразилії та Південної Кореї Вінісіус Джуніор забиває швикдкий м'яч. Латиноамериканці виходять вперед - 1:0

Команди жваво розпочали гру. Бразильці вирішили відразу продемонструвати свою домінацію у поєдинку. Після передачі у штрафний майданчик Південної Кореї, Вінісіус Джуніор опинився сам із м'ячем, обдумав свої дії та відправив "шкіряного" у дальний кут воріт, пише 24 канал.

Гол Бразлії: