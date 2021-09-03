Не вистачило до "золота" 0,05 секунди: плавець Трусов став другим на Паралімпіаді у Токіо

Андрій Трусов та Євгеній Богодайко виступали під "синьо-жовтим" прапором на дистанції 50 метрів батерфляєм. Трусов фінішував другим.

Шостий успіх Трусов у токійському басейні

Вже з перших метрів дистанції у класі S7 українці йшли серед лідерів. Трохи кращий вигляд мав Андрій Трусов – шестиразовий призер Паралімпіади у Токіо.

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Українець до останнього претендував на "золото", але 0,05 секунди не вистачило плавцю, щоб перемогти. Паралімпійським чемпіоном став американець Еван Остін. Трусов став другим. Третє місце посів колумбієць Карлос Серрано Сарате.

Інший українець Євгеній Богодайко фінішував на п'ятій сходинці – 29.70.

Результати запливу (50 метрів батерфляєм)

1. Еван Остін (США) – 28.98

2. Андрій Трусов (Україна) – 29.03

3. Карлос Серрано Сарате (Колумбія) – 29.34

Усі медалі Трусова у Токіо