Не вистачило до "золота" 0,05 секунди: плавець Трусов став другим на Паралімпіаді у Токіо
Джерело:24 канал
Андрій Трусов та Євгеній Богодайко виступали під "синьо-жовтим" прапором на дистанції 50 метрів батерфляєм. Трусов фінішував другим.
Шостий успіх Трусов у токійському басейні
Вже з перших метрів дистанції у класі S7 українці йшли серед лідерів. Трохи кращий вигляд мав Андрій Трусов – шестиразовий призер Паралімпіади у Токіо.
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Українець до останнього претендував на "золото", але 0,05 секунди не вистачило плавцю, щоб перемогти. Паралімпійським чемпіоном став американець Еван Остін. Трусов став другим. Третє місце посів колумбієць Карлос Серрано Сарате.
Інший українець Євгеній Богодайко фінішував на п'ятій сходинці – 29.70.
Результати запливу (50 метрів батерфляєм)
1. Еван Остін (США) – 28.98
2. Андрій Трусов (Україна) – 29.03
3. Карлос Серрано Сарате (Колумбія) – 29.34
Усі медалі Трусова у Токіо
- Для Трусова ця медаль стала шостою у Токіо. До цього Андрій здобував два "золота" на дистанціях 100 метрів на спині та 50 метрів вільним стилем.
- Ставав другим на 200 метрах комплексним плаванням та 400 метрів вільним стилем.
- Підіймався на третю сходинку п'єдесталу після чоловічої естафети 4х100 вільним стилем.