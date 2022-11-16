"Не вбито, але поранено": Мудрик відреагував на слова щодо трансферу за 100 мільйонів євро

Півзахисник донецького Шахтаря та збірної України Михайло Мудрик був дещо здивований заявою генерального директора клубу Сергія Палкіна щодо вартості ціни на футболіста.

Сергій Палкін в коментарі виданню The Athletic, обговорюючи Михайла Мудрика, заявив, що "знайдеться великий клуб і дасть нам 100 мільйонів євро". При цьому він одразу зазначив, що зараз є лише п'ять або шість клубів, які на таке спроможні.

До теми Мудрик зізнався, чи засмутиться, якщо взимку не покине Шахтар

Сам Мудрик після таких слів Палкіна виявився дещо розчарованим.

"Розумієте, я з усією повагою ставлюся до чемпіонату України, але кожен футболіст має мрію – грати в топклубі та в топчемпіонаті. Я – не виняток. Але я на 100% впевнений, що із чемпіонату України навряд чи куплять гравця за 100 мільйонів. Сергій Анатолійович каже, що настане час. Можливо й так. Але я маю свою думку, що за таку суму цей час прийде не скоро, а може й ніколи", – розповів Михайло Мудрик.

При цьому ще влітку 2022 року щодо Мудрика були пропозиції від команд з топчемпіонатів. Але тоді керівництво Шахтаря вирішило не відпускати футболіста.

"Сума у 100 мільйонів ставить шлагбаум для мого переходу до топчемпіонату, про який я так мріяв. Не можу сказати, що мою мрію вбито, але поранено – це точно", – відзначив футболіст.

Попри таке розчарування, Мудрик заявив, що і далі прикладатиме максимум зусиль в матчах за Шахтар