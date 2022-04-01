Не тільки Путін, а кожен росіянин, – голкіпер Вереса назвав винних у війні в Україні

Основний воротар Вереса Богдан Когут висловив свою думку про російських окупантів, які напали на Україну. Футболіст рівненського клубу розповів про родину у країні-агресора.

Когут: До них важко достукатися

Досвідчений страж воріт Вереса назвав винних, які розв'язали війну в Україні. Богдан Когут не став усі гріхи вішати на Володимира Путіна. На його думку, винен увесь російський народ, який продовжує підтримувати агресію у сторону української держави.

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Голкіпер розповів, що у нього є рідні у Росії, але до них вже складно донести правду.

Не тільки Путін винен у всьому цьому, а кожен росіянин. У мене в Росії сім'я, там живуть мої двоюрідні брати та сестра. У них зовсім інша інформація, до них важко достукатися. Що ти їм доведеш, якщо у них 8 років по телевізору показують все це марення? Я сам якось подивився їхні новини, від них просто нудить, там показують усе навпаки. І людям вісім років цим промивали вуха,

– сказав Когут.

Нагадаємо, що 24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, яке називали "мирною спецоперацією". Цей день розділив життя українців на дві частини.

Футбольна кар'єра Когута