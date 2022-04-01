Не тільки Путін, а кожен росіянин, – голкіпер Вереса назвав винних у війні в Україні
Джерело:"Футбол 1/2/3"
Основний воротар Вереса Богдан Когут висловив свою думку про російських окупантів, які напали на Україну. Футболіст рівненського клубу розповів про родину у країні-агресора.
Когут: До них важко достукатися
Досвідчений страж воріт Вереса назвав винних, які розв'язали війну в Україні. Богдан Когут не став усі гріхи вішати на Володимира Путіна. На його думку, винен увесь російський народ, який продовжує підтримувати агресію у сторону української держави.
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Голкіпер розповів, що у нього є рідні у Росії, але до них вже складно донести правду.
Не тільки Путін винен у всьому цьому, а кожен росіянин. У мене в Росії сім'я, там живуть мої двоюрідні брати та сестра. У них зовсім інша інформація, до них важко достукатися. Що ти їм доведеш, якщо у них 8 років по телевізору показують все це марення? Я сам якось подивився їхні новини, від них просто нудить, там показують усе навпаки. І людям вісім років цим промивали вуха,
– сказав Когут.
Нагадаємо, що 24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, яке називали "мирною спецоперацією". Цей день розділив життя українців на дві частини.
Футбольна кар'єра Когута
- 34-річний голкіпер майже усю кар'єру провів у рідній Україні. У 2015 році їздив за досвідом у Молдову, а до цього у 2009 – 2010 роках виступав у польському чемпіонаті.
- З перервами виступав за Верес, а у лютому 2020-го знову повернувся у рівненський клуб.
- Його угода з рівнянами розрахована до кінця грудня 2022 року.
- У сезоні-2021/2022 зіграв 18 поєдинків, у яких пропустив 20 голів та провів 9 матчів на нуль.
- Допоміг Вересу закінчити першу частину сезону УПЛ на 9-му місці.