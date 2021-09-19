Не Шевченко: збірна Туреччини призначила нового тренера

Збірна Туреччини з футболу призначила нового головного тренера. На цю посаду претендував і вже колишній наставник збірної України Андрій Шевченко.

Збірна Туреччини залишилася без головного тренера після вересневих матчів. Хоча ще на Євро-2020 команда стала однією з найгірших на турнірі – три поразки у трьох матчах. Турки мало не повторили ганебний антирекорд збірної України, яка на Євро-2016 теж програла три матчі і не забила жодного голу. Але в матчі проти швейцарців відзначився Кахведжі.

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Попри такі результати Шенол Гюнеш зберіг свою посаду. Але вже у вересні команда зіграла три матчі у відборі на чемпіонат світу. І в першій же грі втратила перемогу над Чорногорією вдома, пропустивши гол на 90+7 хвилині. Далі була виїздна перемога над Гібралтаром. Але 7 вересня на турків очікував виїзд до Нідерландів, який закінчився розгромом 6:1. Після цього Шенол Гюнеш покинув збірну Туреччини.

В Туреччині довго обирали нового тренера команди. ЗМІ писали, що в списку претендентів і Андрій Шевченко. Та все ж Турецька футбольна федерація зупинила свій вибір на німецькому спеціалісту Штефану Кунцу. Офіційно контракт з ним буде підписано в понеділок, 20 вересня.

Кунц з 2016 року очолював молодіжну збірну Німеччини. Також він був головним тренером олімпійської збірної Німеччини в Токіо-2020.