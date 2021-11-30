Не приніс торт – отримай штраф: клуб АПЛ ввів оригінальне покарання для футболістів

Англійський Бернлі відзначився поза футбольним полем. У клубі ввели штраф для футболістів, які не святкують день народження у команді.

Цікаве покарання від тренера

Клуб АПЛ вигадав кумедний штраф для своїх футболістів. Головний ініціатором цього став головний тренер Бернлі Шон Дайч.

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Гравець отримує штраф, якщо у свій день народження не пригостить своїх одноклубників солодощами. Про такий оригінальний штраф розповів нападник Двайт Макніл, якому 22 листопада виповнилось 22 роки.

Щоб не отримати покарання футболіст повинен був принести у свій особливий день для усієї команди щось солодке. Він додав, що у клубі пильно стежать за харчуванням гравців, але у день народження усі обмеження скасовуються: "У нас є фахівці, які дають нам вказівки щодо нашої дієти. Ми щодня зважуємося і постійно вимірюємо рівень жиру в організмі, тому ми в курсі всіх цих питань".

Ситуація змінюється, коли хтось має день народження. Якщо ти не принесеш тістечка іншим хлопцям у день твого народження, тебе оштрафують. Цього тижня я приніс кілька різних видів тістечок з пекарні, що знаходиться неподалік,

– відповів форвард.

Макніл у сезоні-2021/2022 відіграв 14 зустрічей в усіх турнірах, у яких відзначився однією результативною передачею.