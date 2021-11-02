Не потрібно списувати міцного Коммі, – промоутер Ломаченка про наступного суперника українця

Бій Василя Ломаченка офіційно затвердили. Український боксер поб'ється із Річардом Коммі.

Арум: Річард – потужний боксер

Промоутер українського боксера Боб Арум запевнив, що не слід робити поспішних прогнозів щодо переможця бою. Ганець Річард Коммі – потужний боксер із міцними кулаками.

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Дуже добре, що саме великий Ломаченко є хедлайнером такого бажаного вечора боксу у MSG у Нью-Йорку. Однак я не став би заздалегідь списувати Коммі з рахунків. Річард – потужний боксер, у якого є міць в обох кулаках,

– заявив промоутер.

Боксери вийдуть на ринг у Нью-Йорку 11 грудня 2021. Для обидвох це буде другий бій у цьому році. Попередні протистояння Ломаченка та Коммі завершились нокаутами для їх суперників.