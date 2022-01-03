Не можна сказати, хто кращий, – тренер Берінчика порівняв Усика та Кличка

Єгор Голуб, тренер Дениса Берінчика, в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу порівняв Олександра Усика та Володимира Кличка. Усик – чинний чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBO, WBA, IBF. Цими ж титулами свого часу володів і Кличко.

Голуб: Стиль Усика мені більше подобається

Єгор Голуб зізнався, що йому більше подобається стиль Олександра Усика, аніж Володимира Кличка.

Варте уваги Люди випили 50 грам і героя вмикають, – тренер про вуличні бійки Берінчика

Стиль Олександра Усика мені більше подобається. Гра, він ігровик такий, м'який, плавний, пересування постійно. Не давати по собі бити, постійно щипати, жалити з дистанції, прибиратися, зміщуватися. Клас!

– сказав тренер Берінчика.

Після того, як Усик став чемпіоном світу у важкій вазі, його почали порівнювати з Кличком у контексті, хто кращий боксер.

Голуб вважає, що обидва боксери заслуговують поваги, адже досягли неабиякого успіху.

"Усик – абсолютний чемпіон світу у крузервейті й зараз володіє трьома титулами чемпіона світу у важкій вазі, виграв в Ентоні Джошуа. Це вау! А Володимир Кличко 12 років був чемпіоном світу і провів 18 захистів титулу.

Не можна сказати, хто кращий. І Олександр красень, і Володимир красень. Я не візьму на себе відповідальність судити, хто з них кращий. Чий бокс мені більше подобається – я сказав", – резюмував тренер.

Усик – досі непереможний український боксер. Він виграв усі 19 поєдинків на професійному ринзі. Олександр – перший в історії України абсолютний чемпіон світу з боксу.

Кличко, як і Усик – олімпійський чемпіон. Протягом всієї кар'єри Володимир успішно виступав у важкій вазі. Кличко пішов з боксу у 2017 році після поразки Ентоні Джошуа.