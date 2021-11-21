Не минуло й півроку: Мессі забив перший гол за ПСЖ у чемпіонаті Франції

ПСЖ переміг Нант (3:1) у домашньому матчі 14-го туру Ліги 1. Ця зустріч стала пам'ятною для аргентинського форварда парижан Ліонеля Мессі.

Вже на 2-й хвилині Мбаппе відкрив рахунок, що обіцяло ПСЖ легкий матч. Проте не все було так просто. Парижани довго не могли ще забити, а в середині другого тайму залишилися в меншості – червону картку отримав Кейлор Навас.

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Більшість Нанту вдалося реалізувати аж на 76-й хвилині. Але паритет тримався недовго, на 81-й ПСЖ вийшов вперед завдяки автоголу Аппіа, а наприкінці зустрічі вирішальний м'яч забив Мессі.

Відео голу Мессі

Дебютний гол Мессі