Не минуло й півроку: Мессі забив перший гол за ПСЖ у чемпіонаті Франції
21 листопада 2021 , 12:08Читать новость на русском
Джерело:24 канал
ПСЖ переміг Нант (3:1) у домашньому матчі 14-го туру Ліги 1. Ця зустріч стала пам'ятною для аргентинського форварда парижан Ліонеля Мессі.
Вже на 2-й хвилині Мбаппе відкрив рахунок, що обіцяло ПСЖ легкий матч. Проте не все було так просто. Парижани довго не могли ще забити, а в середині другого тайму залишилися в меншості – червону картку отримав Кейлор Навас.
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Більшість Нанту вдалося реалізувати аж на 76-й хвилині. Але паритет тримався недовго, на 81-й ПСЖ вийшов вперед завдяки автоголу Аппіа, а наприкінці зустрічі вирішальний м'яч забив Мессі.
Відео голу Мессі
Дебютний гол Мессі
- Для Ліонеля Мессі це перший гол за підсумками шести матчів, в яких він з'являвся на полі в Лізі 1. При цьому в Лізі чемпіонів 34-річний аргентинець записав на свій рахунок вже три голи у трьох поєдинках.
- ПСЖ після 14 турів очолює турнірну таблицю чемпіонату Франції, випереджаючи Ренн на 12 очок.