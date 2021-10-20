Не футбол, а водне поле: в Англії забили курйозний гол на залитому дощем полі – відео

В матчі між англійськими командами Плімут та Болтон, що виступають в Лізі 1, стався доволі кумедний епізод. Через залите поле господарям вдалося забити курйозний гол.

Плімут приймав Болтон в рамках чемпіонату. І вже до 15-ї хвилини був попереду в рахунку 2:0.

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Але найцікавіше в цьому матчі сталося вже у компенсований арбітром час. До цього часу над стадіоном йшов рясний дощ, і дренажна система стадіону "Хоум Парк" просто не впоралася. Тож на полі почала збиратися вода, а м'яч почав застрягати в ній.

Це не врахували гравці Болтона, коли наприкінці зустрічі вкидали аут. Суперникам вдалося підхопити м'яч, і навіть обіграти голкіпера, який вийшов з воріт на перехоплення. Але от з ударом справа не пішла через калюжі на полі. Спочатку Мейор, який і відібрав м'яч, пробіг повз нього, коли той зупинився у воді. М'яч підхопив Харді, але і він не пробив по воротах. І лише Брум з декількох метрів таки потужно пробив та забив гол.

Відсвяткували взяття воріт гравці Болтона "запливом" на полі.