Не до кінця зрозуміла його позиція та подальші кроки, – Беленюк про зволікання Бубки щодо війни

Спортсмени-олімпійці критикують очільника Національного олімпійського комітету Сергія Бубку за його мовчання та неоднозначну позицію. Він тривалий час взагалі не виходив на зв'язок.

Беленюк: Позиція голови НОК вона повинна бути однозначною

В ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу олімпійський чемпіон та нардеп Жан Беленюк прокоментував ситуацію щодо очільника НОК. Він заявив, що ніхто ні з ким не збирається воювати.

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Тривалий час Сергій Бубка не виходив на зв'язок, спершу були тривожні думки, але потім з'ясувалося, що з ним все добре. З'явилося дуже багато критики на його адресу, оскільки його позиція не до кінця зрозуміла, як ви прокоментуєте це?

Ви чітко описали ту ситуацію, яка склалася. Не до кінця зрозуміла його позиція та подальші кроки. Тому поставив йому особисто питання на zoom-конференції Асоціації олімпійців України. Я запитав про те, що робиться на дипломатичному фронті щодо усунення Росії з Міжнародного олімпійського комітету.

Друге питання з приводу його чіткої позиції, чи визнає він Росію державою-агресором, яка прийшла з війною в Україну. То я не отримав чітких відповідей. От і все.

Ми можемо тільки здогадуватися про те, що на думці в очільника НОК, оскільки він особливо ні з ким не комунікує.

Тут ніхто не хоче ні з ким воювати, наголошую на цьому. Просто в умовах, коли вбивають українців та чинять геноцид проти нашого народу, позиція голови НОК вона повинна бути однозначною, категоричною, публічною, і його дії мають відповідати цьому. Я для себе іншого варіанту не бачу, але можливо хтось думає інакше. У нас демократична країна і кожен має право на свою точку зору.

Скандал щодо Бубки