Не час звикати до жахів війни, – Володимир Кличко звернувся до світової спільноти

Володимир Кличко продовжує боротися на інформаційному фронті. Легендарний боксер звернувся до світової спільноти.

Кличко: Героїчний опір українського народу не може продовжуватися вічно

Ексбоксер наголосив, що співчуття від світових лідерів недостатньо. Україну треба забезпечити зброєю, наголошує Кличко.

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Перша жертва війни – правда. Це не конфлікт чи спецоперація – це війна. Це сльози, кров, дим, крики та мовчання загиблих. Вільному світу варто не лише надсилати нам співчуття, а й забезпечити захисним озброєнням,

– сказав Володимир.

Легендарний боксер зазначив, що санкції проти Росії також будуть чудовою допомогою для України, адже таким чином можна буде повалити економіку РФ.

"Ви також можете допомогти нам на економічному фронті, створюючи тиск та ізолюючи путінську Росію, яка розпочала цю кримінальну війну в Україні. Яка продовжується з вашою байдужістю…

Ми повинні зупинити потоки фінансування цієї машини для вбивств. Люди Європи, люди вільного світу. Не час звикати до жахів війни. Героїчний опір українського народу не може продовжуватися вічно. Або ми всі будемо як українці, або ми програємо", – зазначив Кличко-молодший.

Володимир заявив, що всім країнам зараз варто об'єднатися з Україною та допомогти у боротьбі проти путінської орди.

Ми або нехтуватимемо нашою єдністю й падемо один за одним, або будемо об’єднані й разом побудуємо світ. Так, ми так і вчинимо,

– додав Кличко.